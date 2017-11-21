Полмиллиона в лотерею: нардеп утверждает, что Ляшко соврал о своем выигрыше

Глава РПЛ Олег Ляшко соврал о том, что выигрывал в лотерею полмиллиона гривень. Об этом заявляет нардеп Сергей Каплин.

"По состоянию на 9 ноября Олег Ляшко не обращался за выигрышем ни в один из офисов Украинской Национальной Лотереи. При этом задекларировал тройную удачу в виде полмиллиона гривен, в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии изменения внесены еще 24 октября. Откуда же деньги, которые главный радикал называет выигрышем?", - написал Каплин на странице в Facebook.

Каплин заявил, что в связи с ответом Украинской Национальной Лотереи повторно обратился к Нацагентству по предупреждению коррупции, чтобы там немедленно, учитывая факты, взялись проверять декларацию Ляшко, а также сообщили о новых фактах для расследования незаконного обогащения лидера РПЛ, которое проводит НАБУ.

Как сообщал УНИАН, Ляшко задекларировал выигрышей в лотерею на 571 тысячу гривень.