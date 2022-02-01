По мнению секретаря СНБО, это может привести к неожиданным последствиям для Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выполнение Минских договоренностей может быть опасным для Украины.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам Данилова, на всех последних встречах Россия постоянно настаивает на том, что Украина должна начать выполнять "минские соглашения".

Читайте такжеПолномасштабное наступление на Украину физически невозможно - ДаниловПо его мнению, для нашей страны "это очень опасная вещь".

"Это может привести к неожиданным последствиям. У нас уже один опыт был, когда, к большому сожалению, погибли наши военные возле Верховной Рады. И поэтому я бы никому не советовал играть с таким огнем как "Минские соглашения", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Данилов заявил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения, поскольку попытка их реализации может спровоцировать внутренние беспорядки, которые принесут пользу Москве.

Данилов также предостерег Запад от давления на Украину с целью выполнения Минских договоренностей, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность.

Отметим, что 22 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому делать заявления по поводу внешней политики могут только президент, премьер-министр и глава МИД Украины. Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал "не искажать" указ президента.

"В первом пункте указа говорится об официальной позиции государства, а на трех человек возложена ответственность именно официальных заявлений от имени государства", - объяснил он.

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