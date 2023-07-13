Он отметил, что за все годы независимости только одного коррупционера, а именно Павла Лазаренко Украине подсветили США.

Украина хочет, чтобы страны-члены НАТО предоставили Киеву данные об украинских коррупционерах, которые скрывают свои состояния в банках этих стран.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. "Нам периодически говорят о коррупции... Я бы очень хотел, чтобы члены НАТО предоставили нам информацию о тех коррупционерах, которые прячут деньги на банковских счетах, которые расположены на территории стран-членов Альянса, чтобы они нам дали информацию об их имениях, яхтах", - пояснил свою точку зрения Данилов.

Он считает, что в этом вопросе присутствует одностороннее видение. "Нам рассказывают о коррупции, а то, в каких Монте-Карло, Лас-Вагасе и так далее эти коррупционеры тратят деньги, нам не хотят рассказывать. Я бы очень хотел, чтобы мы здесь наладили максимальное сотрудничество", - подчеркнул секретарь СНБО.

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"За все годы независимости только одного коррупционера, а именно Павла Лазаренко нам подсветили США, и он там некоторое время сидел за решеткой. А если их там много, то давайте совместными усилиями будем их находить и "выводить на солнышко", чтобы все видели, кто это", - высказал инициативу Данилов.

Коррупция в Украине

В Украине время от времени выявляют мелких и крупных коррупционеров. Более серьезная охота на них началась с начала войны. Так, один из громких случаев задержания коррупционера произошел 15 мая. На взятке попался глава Верховного суда Украины Всеволод Князев. Общая сумма взятки составляла $2,7 млн.

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