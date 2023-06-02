Командование ССО просило ГУР посодействовать разрешению на выезд Трубицына в качестве волонтера.

Инициатором выезда за границу обвиняемого в коррупции депутата Киевсовета Владислава Трубицына были Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на комментарий ССО. Выяснилось, что начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова просили содействовать выезду Трубицына и еще 4 человек в качестве волонтеров для обеспечения ССО "специальным оборудованием" в январе 2023 года. Именно письмо за подписью ГУР помог Трубицыну выехать в мае в направлении Польши, с тех пор он не появляется на судебные заседания и не выходит на связь.

В ССО добавили, что "крайне негативно" относятся к тому, что "это лицо воспользовалось таким предлогом во время войны в своих личных целях и не вернулось в Украину для выполнения процессуальных обязанностей в суде".

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"Вышеупомянутое обращение действительно было инициировано командованием Сил специальных операций в январе 2023 года. Цель этого обращения-выезд за границу Владислава Трубицына как представителя благотворительного фонда "Родная Оболонь" и еще четырех человек, тоже от этого фонда. Выезд требовал выполнения им и группой лиц специального задания по обеспечению ССО специальным оборудованием. К сожалению, характер задачи не может быть раскрыт, так как содержит данные, составляющие служебную тайну", – отметил спикер ССО Александр Кондратенко.

В ССО и ГУР не ответили на просьбу журналистов предоставить копию ходатайства в ГУР о содействии выезду за границу Трубицына. Впрочем, этот документ "Схемам" удалось достать от своих источников в оборонных структурах, с закрытой частью информации, содержащей персональные данные.

Письмо датировано 20 января 2023 года. В нем командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко обращается на имя Буданова с просьбой о содействии выезду пяти человек, "которые являются волонтерами", среди них – Владислав Трубицын. Указывается период выезда - с 28 января по 25 мая 2023 года. В ССО прокомментировали, почему выезд был разрешен на такой длительный период.

"Почему так? Потому что там было, кроме Трубицына, еще четыре человека. Каждое из этих лиц выезжало, скажем так, в разные промежутки времени, поэтому нас попросили, чтобы мы сделали один общий документ на всех", – пояснил Кондратенко.

По его словам, во время обращения ССО к ГУР Владислав Трубицын был предупрежден о правилах пересечения государственной границы, возвращения и ответственности в случае совершения им неправомерных действий и добавили, что на момент обращения, когда командование ССО обращалось к ГУР за содействием, никаких ограничений по пересечению границы Владиславом Трубицыным не было.

"Мы способствовали выезду за границу для благих целей, а именно обеспечение подразделений ССО всем необходимым для борьбы с врагом. Мы крайне негативно относимся к тому, что это лицо воспользовалось таким предлогом во время войны в своих личных целях и не вернулась в Украину для выполнения процессуальных обязанностей в суде", – добавил Кондратенко.

В УСН заверили, что не обратились в ГНСУ напрямую самостоятельно, а привлекали ГУР, поскольку процедурно это проще.

Побег Трубицына

Депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын, которого САП и НАБУ обвиняют во взяточничестве, 13 мая выехал за границу с разрешения председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеки на основании письма от главы ГУР.

По данным журналистов депутат выехал через пункт пропуска "Рава-Русская" на своем автомобиле Mercedes S 600 и не вернулся в Украину, из-за чего прокурор САП инициировал его объявление в международный розыск.

Вчера в ГУР подтвердили, ходатайствовавших о выезде Трубицына. Впрочем, стало известно, что это произошло по запросу еще одной структуры.

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