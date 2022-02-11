На сегодня власти не видят прекращения этих поставок.

Украина имеет альтернативные пути поставки топлива на тот случай, если Беларусь прекратит импорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Мы имеем план действий на любую ситуацию. На сегодняшний день мы не видим прекращения этих поставок. Беларусь поставляет топливо на территорию нашей страны. Если она не будет поставлять, мы понимаем, где мы должны брать это топливо. Единственный вопрос на сегодняшний день – если страна-агрессор будет прикрывать Черное море, тогда мы будем понимать, что у нас есть Европа, тогда мы уже будем другим путем, видимо, железнодорожным, получать необходимые объемы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Украиной и Россией Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что в случае полномасштабного вторжения России ни интернет, ни мобильную связь власти отключать не будут. "Мы точно ни интернет, ни мобильную связь отключать не собираемся. Более того, мы стараемся сделать все возможное, чтобы никакого вторжения не произошло. Это - наша задача", - сказал он.

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