Руководитель ОП Андрей Ермак прокомментировал заявления переговорщика от Украины в ТКГ Витольда Фокина.

Отдельные комментарии, что прозвучали в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

По его словам, большинство позиций, которые высказал Витольд Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых Минских договоренностей.

«Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в пределах национальных интересов Украины», - отметил Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.

Руководитель Офиса Президента также отметил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса – речь идет исключительно о временно оккупированных районах.

"Есть четкие красные линии, которые неоднократно очерчивал Президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в Минской ТКГ полностью отвечает национальным интересам Украины", - подчеркнул Андрей Ермак.

Скандальное заявление Фокина по Донбассу: что сказал заместитель руководителя делегации в ТКГ

Фокин в интервью изданию «Страна» заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

О своей позиции относительно особого статуса Фокин рассказал, отвечая на вопрос об амнистии боевиков. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание. «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса», - заявил Фокин.

Также он сказал, что готов ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во временной контактной группе Витольда Фокина относительно "особого статуса для всего Донбасса и общей амнистии боевиков" не отвечают национальным интересам Украины и являются провокационными.

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Автор: Андрей Василюк