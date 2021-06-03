Канада, Швеция, Украина и Великобритания призывают Иран к сотрудничеству с целью "определения даты официального начала переговоров о репарации".

Канада, Швеция, Украина и Великобритания предъявили Ирану ряд претензий из-за действий и бездействия этой страны по делу сбитого иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, сегодня (3 июня 2021 года) направили сообщение о наших претензиях к Исламской Республике Иран в связи со сбитием самолета рейса 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (PS752). Действия и бездействие Исламской Республики Иран являются нарушением международного права. В нашем заявлении отмечается, что нашим государствам, их гражданам и резидентам на борту рейса PS752 был нанесен существенный и непоправимый вред в результате трагедии, и Иран должен выполнить свои обязательства по обеспечению репарации группе государств в полном объеме", - отмечается в заявлении.

"Мы выдвинули ряд требований, которые не являются исчерпывающими, среди которых - признание совершения неправомерных действий и полный отчет об обстоятельствах, которые привели к сбитию самолета, принесение публичных извинений, возвращение пропавших и украденных личных вещей жертв, заверения в недопущении подобных действий в будущем четко выраженным способом, обеспечение прозрачности уголовного расследования на принципах верховенства права, а также справедливая компенсация материального и морального ущерба, причиненного жертвам и их семьям, независимо от национальности и в сумме, соответствующей обязательствам Ирана по международному законодательству", - подчеркивают авторы заявления.

В связи с этим четыре страны призывают Иран к сотрудничеству с целью "определения даты официального начала переговоров о репарации, которые мы будем проводить добросовестно".

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"Как всегда, мы солидарны с родными и близкими жертв катастрофы, которые до сих пор переживают глубокую потерю", - подытоживается в заявлении.

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Автор: Виталий Саенко