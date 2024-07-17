'Человек Президента': Николай Тищенко несмотря на позор продолжает примазываться к властной команде, - СМИ

Манипуляции Тищенко в суде не помогли, и политика отправили под круглосуточный домашний арест.

После ряда скандалов с участием народного депутата Николая Тищенко отношение к нему принципиально изменилось как со стороны украинских избирателей, так и со стороны власти. После того, как количество недопустимых в цивилизованной стране кейсов с участием Тищенко стало слишком большим даже для Украины, нардепа исключили из партии "Слуга народа", а также лишили должности заместителя руководителя фракции в ВР и исключили из фракции.

В Верховную Раду Тищенко прошел от правящей партии "Слуга народа", был заместителем председателя фракции и даже возглавлял Закарпатскую областную организацию "Слуги народа". Пользуясь этим положением, Тищенко неоднократно позволял себе одиозные выходки, пренебрегая общественным мнением и ситуацией в стране. Долгое время любые скандалы и нарушения оставались безнаказанными, причиной чего называли тесную связь депутата с главой Офиса Президента Зеленского Андреем Ермаком. Но "последней каплей" стал громкий скандал с так называемой "командировкой" в Таиланд, пишет издание Gazeta.ua.

На Закарпатье Тищенко "разглядели" еще раньше - руководить местной ячейкой правящей партии ему удалось меньше года. Уже летом 2022 года его сняли с должности из-за "плохой репутации".

Видео дня

Окончательный же публичный отказ от Николая Тищенко обнародовал глава ОП Ермак после скандального избиения военного в Днепре. Тогда Ермак подтвердил свои близкие отношения с нардепом, в частности то, что действительно крестил его сына. Но безапелляционно и однозначно дал понять, что благосклонности со стороны власти у Тищенко уже нет. Несмотря на то, что они на самом деле кумовья.

"Но это было много лет назад. Я давно уже не воспринимаю его поступков и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений. Если кто-то забыл, что каждый должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий, советую об этом вспомнить. Такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата", - заявил Ермак.

Но даже такое публичное "избиение" не остановило Тищенко от того, чтобы и дальше прикрываться властной командой. Уже в суде во время избрания меры пресечения по делу о нападении на экс-бойца Кракена, Тищенко продолжил использовать свою бывшую принадлежность к высоким кабинетам. В частности, сделал заявление "Я пришел в парламент за Президентом и я продолжаю воплощать его идеи в жизнь", что имело к делу отношение довольно опосредованное, отмечается в тексте.

Манипуляции Тищенко в суде не помогли, и политика отправили под круглосуточный домашний арест. Вероятно, что попытки прикрыться старыми связями не помогут Тищенко и в дальнейшем, говорится в материале.

"Впереди - объективное и всестороннее расследование дерзкого нападения на защитника Украины, а украинцы за считанные дни собрали рекордное количество голосов под петицией о том, чтобы Тищенко вообще лишили мандата", - резюмирует издание.

Вас також можуть зацікавити новини: