Александр Ткаченко отметил, что трактовки Путина о якобы единстве украинцев и россиян "не отличаются особой оригинальностью".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал статью президента Российской Федерации Владимира Путина о якобы "братстве" украинцев и россиян. По его словам, раньше историю переписывали и цари Московии, и лидер СССР Иосиф Сталин.

Об этом глава Минкульта сообщил в своем в Telegram-канале.

Ткаченко указал, что "переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название Русь своей Московии".

"Так же точно продолжил во времена убийства правды Сталин. Он не только вновь рассказывал о "колыбели братских народов", но и наглядно показал свое отношение к "братским народам" путем Голодомора, массовых депортаций и других геноцидных практик", – указал Ткаченко.

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При этом он напомнил, что в российской конституции гарантировано право на самоопределение и свободу всем народам, но власти РФ пренебрегают правами нацменьшин и принципами демократии. Кроме того, министр отметил, что Россия в отношении Украины сеет вражду и использует лживую пропаганду вместе с вооруженной агрессией.

"А мы в этом году будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю. Оттуда начиналась славное становление киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия", – подытожил Ткаченко.

Как ранее сообщал УНИАН, Президент РФ Владимир Путин обвинил украинские власти в нежелании выполнять Минские соглашения, а также в "кровавых провокациях" на Донбассе. При этом он убежден, что Украина якобы стала важным элементом глобального заговора против России ("проект Анти-Россия"), а значит, "Киеву Донбасс просто не нужен".

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Автор: Анастасия Горбачева