Российский оппозиционер Геннадий Гудков видит логику в действиях Зеленского.

Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, однако быстрого ответа ждать не стоит.

Такой прогноз дал российский оппозиционер и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков в новом выпуске программы "Аргумент".

"Логика в действиях Зеленского есть - получить большую поддержку НАТО. Украина сейчас на переднем крае борьбы со злом. Зеленский надеется на расширение помощи НАТО. Я не уверен, что стоит ждать очень быстрого результата", - заявил он.

Гудков считает, что НАТО, как и США, остается сдержанными, но держится с позиции силы относительно угроз Путина ядерным оружием.

"Я не уверен, что НАТО может сейчас ответить - оно наверная возьмет какую-нибудь паузу. НАТО ведет себя твердо, но оно не провоцирует Путина на какие-то бузумные действия. НАТО держится с позиции силы", - сказал он.

При этом он заявил, что в случае необходимости НАТО ответит Путину и нанесет удары по целям. При этом альянс не будет вступать в словестную перепалку с президентом РФ.

Членство Украины в НАТО: что известно

30 сентября президент Владимир Зеленский вместе с главой ВРУ Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмигалем подписали заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил двери для вступления Украины в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на поддержании защиты Украины от российского полномасштабного вторжения.

Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что процесс вступления Украины в НАТО будет очень быстрым, и он зависит именно от итогов войны с Россией.