Павел Букин отказался комментировать эту историю.

Бывший генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин не указал в декларациях свою гражданскую жену Ольгу Курчинскую и якобы подаренную ей четырехкомнатную квартиру в новостройке стоимостью 700 тысяч долларов.

Читайте такжеАфера на $30 миллионов: Зеленский заявил о размере еще одной коррупционной схемы в оборонкеОб этом говорится в сюжете программы «Наші Гроші с Денисом Бігусом».

Так, за пять лет работы в концерне Букин не указывал в декларациях ни жены, ни детей, отмечая при этом, что живет то у родителей, то в съемной квартире.

Однако осенью 2019 года НАБУ с САП сообщили Букину о подозрении в декларировании недостоверной информации. Было установлено, что экс-гендиректор оборонного концерна не задекларировал доходы, недвижимость и автомобили, которые были собственностью его гражданской жены.

Речь идет об Ольге Курчинской и ее квартире в новостройке по адресу Механизаторов (Шаповала) 2, которую она получила в собственность в 2015 году по договору дарения.

Отмечается, что перед этим Курчинская вместе с Букиным и двумя детьми это помещение еще полгода арендовали.

По словам бывшей жены экс-владельца квартиры Оксаны Левченко, осенью 2015 года арендаторы вызвались выкупить квартиру. Цену согласовали в около 700 тысяч долларов. Однако процесс затягивался, так как Оксана хотела официально оформить продажу, а покупатели предлагали передать право собственности через договор дарения.

Букин комментировать эту историю отказался, поскольку сейчас идет суд.

Дело против экс-директора «Укроборонпрома» Павла Букина

12 ноября 2019 детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в декларации недостоверной информации бывшему гендиректору госконцерна «Укроборонпром» Павлу Букину.

Действия бывшего гендиректора квалифицировали по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

4 февраля 2020 года прокуратура сообщила о завершение досудебного расследования.

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Автор: Катерина Шварц