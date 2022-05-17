По словам Пескова, вокруг событий в Буче необходимо провести независимое расследование.

Спикер президента России Дмитрий Песков назвал массовые убийства в Буче, совершенные российскими оккупантами, "кровожадным" фейком западных пиарщиков.

По словам Пескова, западные пиарщики якобы помогают Украине создавать фейки в ходе информационной войны и один из них создали в Буче.

"Самое страшное, наверное, то, что мы увидели в плане этой ужасной информационной войны - это потоки лжи, это фейки, это инсценировки, порой настолько ужасные, насколько человеческое сознание не может себе представить. Я имею в виду, например, мастерски кровожадно сделано инсценировку в Буче под Киевом. Понятно, что украинские специалисты вряд ли могли бы так высокопрофессионально работать, там на них работает армия компаний, пиар-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны", - сказал Песков.

Он добавил, что вокруг событий в Буче необходимо провести независимое расследование.

"Конечно, необходимо беспристрастное и независимое расследование, которое всю эту ситуацию и всю эту трагедию выведет на чистую воду", - отметил Песков.

Бучанская резня: что известно

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многих погибших пытались сжечь.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

25 апреля сотрудники Бучанской окружной прокуратуры установили личности российских военнослужащих, которые совершали зверства в Буче.

Напомним, в Украину для расследования военных преступлений, которые совершили российские оккупанты, приедут 42 следователя Международного уголовного суда (МУС).

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