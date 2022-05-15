В группу следователей входят 30 специалистов из Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики.

В Украину для расследования военных преступлений, которые совершили российские оккупанты, приедут 42 следователя Международного уголовного суда (МУС).

Об этом сообщил главный прокурор МУС Карим Хан, пишет Lemonde.

Он отметил, что это "крупнейшее развертывание, когда-либо предпринятое его офисом". В группу следователей входят 30 специалистов из Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики, которым предстоит "найти факты и установить истину".

Прокурор подчеркнул, что его не волнует, будет ли вершить правосудие МУС или национальные власти - "главное, чтобы расследования были заслуживающими доверия, честными и независимыми, и чтобы судья мог потом принять решение".

По словам Хана, он "очень рад работать с украинскими властями". Он отметил, что в рамках соглашения о сотрудничестве с совместной следственной группой Польши, Литвы и Украины, созданной при поддержке Евроюста, МУС сможет получить доступ к общим документам.

В то же время МУС не собирается делиться всеми своими документами, отметил прокурор, "потому что мы обязаны смотреть на действия всех сторон конфликта, будь то регулярные силы с каждой стороны или нерегулярные армии".

Как сообщал УНИАН, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 2 марта начал расследование преступлений, совершенных в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: