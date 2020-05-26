Брифинг Гео Лероса о признаках коррупции и конфликте интересов в действиях врио министра энергетики Ольги Буславец

В четверг, 28 мая, в 11:00 у входа в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по адресу г. Киев, бульвар Дружбы Народов, 28, состоится брифинг народного депутата Украины Гео Лероса (фракция «Слуга народа»).

Тема брифинга: коррупционные правонарушения исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец.

После брифинга Гео Лерос подаст заявление о нарушении врио министра Ольгой Буславец антикоррупционного законодательства чиновникам НАПК.

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