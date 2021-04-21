Служебное расследование выявило факты нарушения воинской дисциплины и условий прохождения военной службы.

Брата главы ОАСК Юрия Зонтова, которого задержали во время получения взятки, уволили из Службы внешней разведки.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Читайте такжеРазумков о вечеринке Тищенко: мне как председателю Рады стыдно за действия некоторых коллег

Служебное расследование выявило факты нарушения Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы.

"В рамках превалирование принципов добропорядочности в деятельности сотрудников Службы внешней разведки Украины Ю. Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен с военной службы", – говорится в сообщении.

Что известно о деле

17 марта Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела о захвате власти судьями ОАСК в сговоре с рядом других лиц. В деле - 11 подозреваемых, среди которых председатель ОАСК Павел Вовк, его заместители, судьи ОАСК, председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк и еще два адвоката.

По данным НАБУ, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в работе ВККСУ. Согласно версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

Также в НАБУ расследуют дело о подкупе судей ОАСК, в рамках которого 6 апреля провели обыски в суде. По данным НАБУ, двое адвокатов планировали передать 100 тыс. долларов взятки судьям ОАСК за вынесение "нужного" судебного решения по одному из дел. Один из адвокатов - родной брат председателя ОАСК Юрий Зонтов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская