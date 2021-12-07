"Миротворец" назвал его "пособником террористов и российских оккупантов".

Мэр Полтавы Александр Мамай попал в базу сайта "Миротворец" за высказывание о "братоубийственной войне", повторив тезис российских пропагандистов о "гражданской войне".

Соответствующие данные были внесены в базу 5 декабря. "Миротворец" назвал его "пособником террористов и российских оккупантов".

"Пособник террористов и российских оккупантов; распространение кремлевской пропаганды; участие в актах гуманитарной агрессии против Украины; участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины", – сказано в карточке на Мамая.

Как писал УНАИН, в интервью телеканалу "НАШ" Александр Мамай сказал, что на Донбассе "брат идет на брата". Также, по его мнению, на востоке Украины воюют два сверхгосударства – Россия и США.

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Слова мэра, который сказал о "братьях", возмутили украинцев. Мамай будто "не замечает", что на Донбассе находятся российские наемники. Позиция политика довольно провокационная, ведь он пытался обвинить в войне США, а не страну-агрессора - РФ.

Возмущенные украинцы предлагают мэру поехать на Донбасс и наглядно увидеть войну, о которой он говорил, будто забыв об агрессии России.

Заявление о "братьях" мэр сделал на фоне накопления войск России у границ Украины.

С похожими заявлениями о "гражданской войне" неоднократно выступают российские пропагандисты и руководство страны-агрессора.

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Автор: Виктория Гордиенко