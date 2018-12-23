Суд отказал бывшему мэру Полтавы в восстановлении в должности

Он хотел доказать якобы противоправность своего увольнения.

Полтавский окружной суд отказал бывшему мэру Полтавы Александру Мамаю в иске о незаконности его увольнения.

Отмечается, что Мамай подал иск против Городского совета Полтавы, требуя признать незаконным его увольнение с должности. Об этом сообщает "Полтавское.ТВ".

Он также хотел отменить решение об увольнении и добиться восстановления.

Читайте такжеМэр Полтавы Мамай заявил о давлении со стороны СБУ

Однако суд отказал экс-главе города. Решение об увольнении осталось в силе, а восстанавливаться на должности Мамаю не позволили.

Напомним, 14 сентября депутаты Полтавского горсовета распустили горисполком и отправили в отставку главу города. Причиной увольнения чиновников стали "антинародные решения". Отправленный в отставку глава Полтавы Александр Мамай потом назвал себя действующим мэром, а выражение ему недоверия считает "попыткой захвата власти в городе".