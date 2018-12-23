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Суд отказал бывшему мэру Полтавы в восстановлении в должности

03:06, 23 декабря 2018
Политика
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Мамай подал иск против Городского совета Полтавы / фото УНИАН

Отмечается, что Мамай подал иск против Городского совета Полтавы, требуя признать незаконным его увольнение с должности. Об этом сообщает "Полтавское.ТВ".

Он также хотел отменить решение об увольнении и добиться восстановления.

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Однако суд отказал экс-главе города. Решение об увольнении осталось в силе, а восстанавливаться на должности Мамаю не позволили.

Напомним, 14 сентября депутаты Полтавского горсовета распустили горисполком и отправили в отставку главу города. Причиной увольнения чиновников стали "антинародные решения". Отправленный в отставку глава Полтавы Александр Мамай потом назвал себя действующим мэром, а выражение ему недоверия считает "попыткой захвата власти в городе". 

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Теги: #мэр#Полтава#Мамай