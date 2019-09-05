В МИД возмутились заявлением венгерского чиновника о "гражданской войне" в Украине

В министерстве подчеркнули, что Венгрия должна придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины.

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило протест Венгрии в связи с заявлением представителя венгерского правительства Тристана Азбея о «гражданской войне» в Украине.

Об этом говорится в заявлении министерства, размещенном на официальном сайте.

Читайте такжеПристайко: ЕС все сложнее продлевать силу санкций против РоссииВ частности, в МИД отметили, что Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своем выступлении, заявив о «кризисе войны» в Украине.

В связи с этим заявлением МИД вызвало временного поверенного в делах Венгрии в Украине Кристину Марфи.

«Было отмечено, что категорически неприемлемой для Украины является ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины «гражданской войной», – заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Венгрия, как член ЕС и НАТО, должна придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее в МИД отреагировали на идею президента Словении об «особом статусе» Украины в ЕС.