В частности, это необходимо, чтобы помешать коррупции подорвать реформы в Украине.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) заявляют о необходимости защиты добропорядочности Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

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Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте председательства США в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.

"Послы стран G7 приветствовали новости от представителя МВФ в Украине. Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как НАБУ, САП и ВАКС, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодняшний день", - говорится в заявлении.

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Автор: Виталий Саенко