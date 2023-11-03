80 депутатов Киевсовета поддержали запрос секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко в Национальную полицию об открытии уголовных производств против активистов Киевского эколого-культурного центра из-за сожжения чучела депутата Киевсовета от партии УДАР Юлии Лымар.
В соответствующем депутатском запросе Бондаренко просит открыть производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 121 (угроза убийством) и ст. 351 (препятствование депутатской деятельности).
Свою инициативу секретарь Киевсовета озвучил на заседании КГС. Он рассказал, что 1 ноября на странице КЭКЦ в Facebook появилось сообщение о том, что в урочище Покол они сожгли чучело депутата Киевского городского совета, члена депутатской фракции УДАР.
"Сообщение сопровождалось визуальным рядом, на котором видно чучело с табличкой "Депутат фракции УДАР в Киевсовете" и макетом лица. Рядом с чучелом находились люди также лица которых мы можем прекрасно различить. Наиболее цинична приписка к указанному сообщению: "Прекрасно горит", - отметил Владимир Бондаренко.
По его мнению, подобные действия являются "перебором, выходящим за рамки здравого смысла и здорового человеческого поведения".
Раньше сообщалось, что Киевский эколого-культурный центр часто инициирует создание в Киеве природо-заповедных зон (ПЗФ), однако в дальнейшем не занимается их охраной и управлением, хотя это является прямой обязанностью инициатора создания ПЗФ. На данный момент в управление КЕКЦ передано более чем 1400 гектаров заповедных территорий. И, как отмечают расследователи, все они находятся в запущенном состоянии.