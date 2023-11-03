Депутаты просят полицию разобраться с сожжением чучела Лимар.

80 депутатов Киевсовета поддержали запрос секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко в Национальную полицию об открытии уголовных производств против активистов Киевского эколого-культурного центра из-за сожжения чучела депутата Киевсовета от партии УДАР Юлии Лымар.

В соответствующем депутатском запросе Бондаренко просит открыть производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 121 (угроза убийством) и ст. 351 (препятствование депутатской деятельности).

Свою инициативу секретарь Киевсовета озвучил на заседании КГС. Он рассказал, что 1 ноября на странице КЭКЦ в Facebook появилось сообщение о том, что в урочище Покол они сожгли чучело депутата Киевского городского совета, члена депутатской фракции УДАР.

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"Сообщение сопровождалось визуальным рядом, на котором видно чучело с табличкой "Депутат фракции УДАР в Киевсовете" и макетом лица. Рядом с чучелом находились люди также лица которых мы можем прекрасно различить. Наиболее цинична приписка к указанному сообщению: "Прекрасно горит", - отметил Владимир Бондаренко.

По его мнению, подобные действия являются "перебором, выходящим за рамки здравого смысла и здорового человеческого поведения".