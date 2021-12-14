В первую пятерку лидеров доверия также попали бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Джо Байден, президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон.

Среди иностранных глав государств граждане Украины больше всего доверяют президенту Польши Анджею Дуде, а меньше всего - президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности", проведенного по заказу Центра "Новая Европа", которые были презентованы сегодня в Киеве.

В частности, украинцы ответили, кто из зарубежных лидеров вызывает у них наибольшее доверие.

Так, лидером общественных симпатий украинцев является президент Польши Дуда - 52,5%, на втором месте оказалась бывший канцлер Германии Ангела Меркель - 51,8%, а на третьем - президент США Джо Байден - 49,8%.

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Также в первую пятерку попали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - 41,6% и президент Франции Эммануэль Макрон - 41,2%.

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону доверяют 39,7%.

Александру Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси, доверяют 29,4%.

Самую низкую поддержку имеет президент РФ Владимир Путин - 12,1%. Его немного опережает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - 21,8%.

В аналогичном опросе, кому украинцы не доверяют, лидирует Путин - 76,7%. За ним следуют Лукашенко - 59,2%, Макрон - 35%, Меркель - 32,8%, Байден - 29,8.

Как проводили опрос

Исследование проводилось ООО "Инфо сапиенс" в рамках Омнибуса. Метод опроса - личное интервью дома у респондента с использованием планшетов (CAPI). Полевой этап длился с 8 до 29 ноября 2021 года. Выборка составляет 1007 человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился только на территориях, подконтрольных правительству Украины. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Как сообщал УНИАН, согласно данным аналогичного опроса ООО "Инфо Сапиенс" в 2020 году, среди мировых лидеров украинцы больше всего доверяли Меркель (доверяли почти 60%, не доверяли - 24,13%). Тогда в первую тройку также вошли также Дуда (ему доверяли 48,37% украинцев, не доверяли - 22,05%) и Макрон (42,43% и 33,46% соответственно).

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Автор: Виталий Саенко