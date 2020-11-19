Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия России во встречах «Большoй семeрки» (G7) и восстановления формата G8 с участием РФ.

Читайте такжеПослы стран G7 выразили надежду на освобождение из РФ других украинских гражданДокументом предусмотрен запрет на использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях «поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ», сообщает Голос Америки.

Согласно законопроекту, данная мера должна перестать действовать только после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США смогут заверить законодателей в том, что Россия, «прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС», полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей, «прекратила незаконную оккупацию Крыма.., Южной Осетии и Абхазии» и «вывела свои войска и вооружения из Приднестровья».

Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат, где большинство сейчас принадлежит республиканцам.

В случае утверждения законопроекта верхней палатой, он поступит на подпись главе государства.

Россия в «Большой восьмерке»

Россия была исключена из «Большой восьмерки» в 2014 году после аннексии Крыма. С тех пор представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ в G8 связано с «крымским вопросом» и с соблюдением Россией Минских соглашений, которые предусматривают прекращение войны на Донбассе.

В клуб семи высокоразвитых стран мира входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что планирует пригласить на саммит G7 Австралию, Индию, Россию и Южную Корею.

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Автор: Виктория Токарева