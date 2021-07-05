Кроме того, 64% опрошенных жителей считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.

52,7% опрошенных украинцев не одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского, одобряют - 34,1%.

Об этом говорится в обнародованных в понедельник, 5 июля, результатах всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Украинцы, скорее, негативно оценивают деятельность президента В. Зеленского: 52,7% не одобряют его деятельность против 34,1%, которые одобряют (еще 13,2% не определились или отказались отвечать на вопросы)", - отмечают социологи.

Кроме того, 64% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. Оптимистично оценивают направление движения дел 20%, а еще 16% не смогли или отказались ответить на вопрос.

Условия опроса

Опрос проводился с 22 по 29 июня методом личного (face-to-face) интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews).

Читайте такжеВ МИД раскрыли подробности запланированной встречи Зеленского с БайденомОрганизаторы опросили 2 031 респондента, живущих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на контролируемой украинскими властями территории.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей, близких к 25%, 2,2% - для показателей, близких к 12%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Татьяна Поляковская