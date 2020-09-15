Среди тех, кто определился, 79,3% негативно оценивают работу Артема Сытника на должности директора НАБУ. Заявление Сытника о том, что он отказывается покидать должность, несмотря на решение Конституционного суда, не поддерживают 74,7% украинцев.

Украинцы негативно оценивают работу Артема Сытника на должности директора НАБУ. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром «Социальный Мониторинг» 3-8 сентября этого года. Социологи опросили 2 218 респондентов. Оказалось, что 63,9% опрошенных негативно оценивают работу Артема Сытника на должности директора НАБУ, 16,7% - положительно. 19,4% респондентов не определились с ответом. Среди определившихся негативно оценили работу Сытника 79,3% участников опроса.

Читайте такжеСытник нарушает закон, игнорируя решение КС о незаконности его назначения - нардеп

Эффективность деятельности Артема Сытника на посту директора НАБУ по борьбе с коррупцией неэффективной считают 71,8% украинцев. Отказ Сытника покидать должность, несмотря на решение Конституционного суда, не поддерживают 74,7% украинцев.

Напомним, что по результатам общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года, самый низкий уровень полной поддержки среди всех руководителей правоохранительных органов оказался у директора НАБУ Артема Сытника. Так, на вопрос "как вы оцениваете работу следующих государственных деятелей-руководителей правоохранительных структур?” относительно Артема Сытника только 1,1% ответил “полностью положительно”, “скорее положительно” - 9,5%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН