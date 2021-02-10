Два года назад кандидат в президенты Владимир Зеленский запускал флешмоб по расчистке улиц от снега.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан потроллил Владимира Зеленского из-за сложной ситуации с расчисткой украинских городов от снега.

На своей странице в Facebook Богдан опубликовал видео за январь 2019 года, когда на тот момент будущий кандидат в президенты Зеленский призывает украинцев самостоятельно чистить улицы от снега. На ролике Зеленский со своей командой из "95 квартала" собственноручно чистит снег, называя это "лопата-челлендж".

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"Выходите на улицы, почистим страну, ребята", - сказал тогда Зеленский.

Сегодня Богдан иронично напомнил о тогдашнем челлендже.

"Подсказочка для политиков))) +5% рейтинга", - написал он над ссылкой на видео.

Зеленский чистит снег: видео за 2019 год

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Автор: Юрий Годован