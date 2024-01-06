То есть она остается членом Комитета по вопросам регламента, как и в случае со скандальным нардепом.

В вопросе "увольнения" народного депутата Украины Марьяны Безуглой с должности заместителя Комитета ВРУ по вопросам обороны произошла "оказия", как и в случае с отзывом полномочий скандального нардепа Нестора Шуфрича.

Постановление по тексту "один в один" похоже на то, которое было рассмотрено в отношении Шуфрича. "Отозвать Безуглую Марьяну Владимировну - народного депутата Украины с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вследствие обстоятельств, исключающих выполнение ею своих обязанностей", - акцентирует народный депутат Ярослав Железняк.

Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пояснил, что из этого выплывает следующее:

Видео дня

"Она остается членом комитета (как и Шуфрич остался до сих пор членом Комитета свободы слова). Правда что это при "обстоятельствах, исключающих выполнение ею своих обязанностей "не указано", - написал он в Telegram.

По словам нардепа, согласно этому постановлению, Безуглая также останется председателем подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.

Также он опубликовал скрины постановления об отзыве Безуглой: документ подписан председателем Комитета Завитневичем и Секретарем комитета Костенко.

Теперь соответствующий документ должен рассмотреть Комитет по вопросам регламента. Железняк ставит 99% на то, что Комитет вынесет это решение на всеобщее голосование в парламент ориентировочно 10-12 января. Документ вступит в силу только в случае, если наберет 226+ голосов "за" со стороны парламентариев, напомнил нардеп.

В Раде вчера приняли решение отозвать Безуглую с должности

Вчера стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял "негативное" решение о выполнении полномочий Безуглой, как заместительницы председателя комитета.

Касательно постановления об отзыве ее полномочий сообщил народный депутат Украины Вадим Ивченко, акцентируя, что упомянутую должность должен занимать человек, который в политическом и информационном плане усиливает позиции Комитета, а не наоборот, дискредитирует его.

Как известно, Безуглая известна в Украине своими заявлениями "против" Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В ноябре 2023 года она публично заявила, что он должен уйти в отставку.

Вас также могут заинтересовать новости: