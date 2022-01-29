Президент Анджей Дуда созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности Польши, посвященное угрозе вторжения России в Украину.

Безопасность и суверенитет Украины имеют для Польши стратегическое значение.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил на пресс-конференции после закрытого заседания Совета национальной безопасности Польши, посвященного угрозе вторжения России в Украину, сообщает Польское радио.

Дуда подчеркнул, что масштаб скопления российских войск у украинской границы является беспрецедентным с 1989 года. Ситуация в этой части Европы имеет для Польши особое значение, добавил он.

"Для нас это очень важно. Польша входит в состав НАТО и ЕС, а также непосредственно граничит с Украиной. Мы тоже непосредственно граничим с Беларусью. Безопасность, суверенитет и свобода Украины, равно как суверенность, безопасность и свобода Беларуси – это важные, стратегические для нас вопросы. Хорошо, что на польской политической сцене властвует глубокое убеждение ответственности за эти вопросы", - сказал Дуда.

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Как сообщал УНИАН, президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда во время последней встречи 20 января 2022 года на территории резиденции "Висла" обсудили ситуацию в сфере безопасности, устранение препятствий в транспортной сфере и усиление энергетического взаимодействия.

Предыдущая встреча президентов Дуды и Зеленского состоялась 20 декабря 2021 года в украинском городе Гута в формате Люблинского треугольника - с участием президента Литвы Гитанаса Науседы.

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