Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию в сфере безопасности, устранение препятствий в транспортной сфере и усиление энергетического взаимодействия.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter. Встреча глав государств проходит на территории резиденции "Висла".
"Продолжаются продуктивные переговоры с моим другом Анджеем Дудой. Обсудили проблемы безопасности, устранение препятствий в транспортной сфере, усиление энергетического взаимодействия", - написал он.
По словам Зеленского, лидеры государств определили дальнейший график встреч.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, Зеленский прибыл с визитом в Польшу.
Лидеры Польши и Украины проведут ряд встреч в формате "с глазу на глаз" и в широком составе, и обсудят "весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов".
В Офисе президента подчеркнули, что основной темой остается вопрос безопасности.