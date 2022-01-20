Лидеры государств определили дальнейший график встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию в сфере безопасности, устранение препятствий в транспортной сфере и усиление энергетического взаимодействия.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter. Встреча глав государств проходит на территории резиденции "Висла".

"Продолжаются продуктивные переговоры с моим другом Анджеем Дудой. Обсудили проблемы безопасности, устранение препятствий в транспортной сфере, усиление энергетического взаимодействия", - написал он.

По словам Зеленского, лидеры государств определили дальнейший график встреч.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, Зеленский прибыл с визитом в Польшу.

Лидеры Польши и Украины проведут ряд встреч в формате "с глазу на глаз" и в широком составе, и обсудят "весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов".

В Офисе президента подчеркнули, что основной темой остается вопрос безопасности.

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