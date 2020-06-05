"Стоп тарган": в Киеве прошла акция против "выборов Лукашенко" и репрессий в Беларуси (фоторепортаж)

Участники акции рассказали, что в Беларуси задерживают участников инициативных групп, фальсифицируют против них административные дела, совершают провокации против оппозиционных политиков.

В Киеве на Майдане Независимости состоялась акция в поддержку белорусских политических заключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, около 10 активистов - граждан Украины и Беларуси - провели акцию на Майдане Независимости. Участники акции заявили, что в этом году в Беларуси ожидаются очередные «выборы Лукашенко», то есть назначены выборы президента.

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Участники акции рассказали, что сейчас в этой стране продолжается сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. Согласно законодательству страны, кандидатом может стать тот, кто соберет более 100 тысяч подписей.

Однако они заявили, что даже на этапе работы инициативных групп, которые собирают подписи за того или иного потенциального кандидата, «режим Лукашенко» уже начал репрессии, чего не было на предыдущих президентских выборах. В частности, репрессивные органы задерживают участников инициативных групп, фальсифицируют против них административные дела, совершают провокации против оппозиционных политиков, которые теоретически могут составить конкуренцию на выборах действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Кроме того, участники акции напомнили, что Беларусь - одна из немногих стран цивилизованного мира, где до сих пор в тюрьмах находятся политзаключенные. Также они отметили, что своей акцией выразили солидарность с белорусскими оппозиционерами, которые сейчас находятся в тюрьмах.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил своего оппонента на выборах с хряком.

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