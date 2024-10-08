В Германии Байден проведет встречу с Зеленским.

Продолжение поддержки Украины со стороны США станет одной из важнейших частей визита американского президента Джо Байдена в Германию.

Такой анонс сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. "Этот визит подчеркнет преданность и поддержку трансатлантической безопасности. Говоря об Украине и украинской самообороне - это будет важной частью визита: продолжение поддержки и всех возможных действий, чтобы остановить российскую агрессию", - отметила Жан-Пьер, передает Голос Америки.

Она добавила, что также у Байдена будут переговоры относительно "вкладов в выполнение обязательств НАТО".

Видео дня

"Поскольку мы видим, что происходит в Украине и продолжаем наблюдать агрессию РФ, важно вести этот разговор. Вы видели лидерство президента по Украине, и что он смог сделать, чтобы укрепить НАТО, чтобы более 50 стран поддержали Украину в борьбе с этой агрессией России. И поэтому это будет большой частью этой поездки", - сказала пресс-секретарь.

Визит Байдена в США

Во время визита в Германию 12 октября Байден будет председательствовать на встрече лидеров стран Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

В Германии также состоится встреча Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Вас также могут заинтересовать новости: