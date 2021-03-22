Сейчас Офис президента налаживает системную работу по давлению на Россию с привлечением западных партнеров сразу по нескольким направлениям.

Глава Офиса президента Андрей Ермак жестко ответил представителю РФ в переговорах Нормандской четверки Дмитрию Козаку, потребовав вернуться к конструктиву и говорить о действительно мирном плане и дорожной карте по Донбассу. Цель ОП в данном вопросе - отстоять украинские интересы по Донбассу и защитить жизни украинских военных.

Об этом пишет политолог Андрей Золотарев.

“В последние недели Россия усиленно пытается продавить свою повестку по Донбассу. И представитель РФ в переговорах советников Нормандской четверки Козак позволяет себе ставить чуть ли не ультимативные требования украинской стороне - например, чтобы ВСУ не отвечали на провокации боевиков”, - говорит Золотарев.

По его словам, “мирный план” в интересах России и непризнанных республик категорически не устроил Банковую. Чтобы отстоять украинские интересы по Донбассу и защитить украинских военных, находящихся под обстрелом, глава ОП Ермак жестко ответил Козаку, потребовав вернуться к конструктиву и говорить о действительно мирном плане и дорожной карте по Донбассу, которую разработала Украина вместе с Германией и Францией.

“Кроме того, в Офисе президента скоординировали позиции по Донбассу с Германией и Францией. Киеву удалось убедить европейских партнеров в недопустимости идти на уступки Кремлю в ситуации, когда боевики усиливают провокации на линии разграничения”, - сообщает политолог.

Он также обратил внимание на то, что сейчас Офис президента налаживает системную работу по давлению на Россию с привлечением западных партнеров сразу по нескольким направлениям. По Донбассу - в координации с Германией и Францией. По Крыму - созданием Крымской платформы. По широкой повестке - с США.

“Банковая демонстрирует, что намерена жестко защищать интересы Украины. Ермак, который курирует международное направление, получил карт-бланш на максимальное вовлечение западных союзников во все процессы, направленные на имплементацию мирного плана и принуждение к нему России. В Кремле это понимают, но кроме как огрызаться и устраивать провокации, ничего поделать не могут”, - считает Золотарев.

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Автор: Иван Бойко