Из-за полуторагодичного давления со стороны НАБУ один из крупнейших агрохолдингов Украины был вынужден полностью остановить производство на 37 предприятиях, а 13 тысяч работников потеряли работу.

Об этом говорится в заявлении Группы компаний “Укрлендфарминг”, размещенной на официальном сайте агрохолдинга. Об этом сообщают "Украинские новости".

“Вместо того, чтобы бороться с коррупцией топ-чиновников, директор НАБУ Артем Сытник заставляет своих подчиненных бороться с украинским производителем. Следствие этой войны - это полностью остановленное производство на 37 предприятиях группы компаний "Укрлендфарминг", без работы остались 13 000 украинцев, бюджет только за прошлый год недополучил 1,5 млрд грн налогов. Закрываются современные фермы, в том числе - уникальные племенные производства. Последствия для всей отрасли могут быть просто катастрофическими. Закрываются птицефабрики, производство сокращается, а цены на яйца в Украине стремительно растут", - заявляет агропроизводитель.

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"Укрлендфарминг" пишет, что под угрозой уничтожения оказались рабочие места для 30 000 украинцев, оказание социальной помощи 706 населенным пунктам Украины, судьба 298 000 арендодателей земельных паев, которые сотрудничали с "Укрлендфарминг", что давало им возможность кормить свои семьи. Ведь предприятие имеет 4 000 производственных объектов практически в каждом регионе страны, большие современные элеваторы и фабрики, уплатило 7,8 млрд грн налогов всех уровней только за последние 3 года (в среднем компанией платилось 2-3 млрд налогов в год), производит 1,1% ВВП Украины.

Производитель привел перечень 37 предприятий, производство на которых было полностью остановлено вследствие полуторагодичного давления со стороны НАБУ и сообщил, что создание 1 рабочего места на новой птицефабрике с учетом капитальных инвестиций стоит до 500 тысяч долларов: "Кто готов в нынешних условиях инвестировать в Украину такие средства , чтобы восстановить утраченный производственный и экспортный потенциал страны, кто создаст заново уничтоженные тысячи рабочих мест? Вопрос риторический".

Напомним, что ранее акционер "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк обвинил Артема Сытника в неправомерном преследовании по мотивам личной мести: директор НАБУ был признан судом виновным в совершении коррупционного правонарушения и внесен в официальный реестр коррупционеров НАПК. Главным свидетелем стороны обвинения по этому делу был советник сестры Бахматюка.

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Автор: УНИАН