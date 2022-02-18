Эта диаспора одна из крупнейших в Украине и объединяет не менее 500 тысяч человек.

Правление Совета азербайджанцев Украины заявило о полной поддержке всех шагов властей Киева относительно мер, направленных на оборону страны от агрессии Российской Федерации.

Соответствующее обращение появилось в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что азербайджанская диаспора одна из крупнейших в Украине и объединяет не менее 500 тысяч человек и она осуждает оккупационные действия Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей и оккупацию Автономной Республики Крым.

"Азербайджанская диаспора в Украине и в дальнейшем будет поддерживать украинскую армию и украинское правительство. Этнические азербайджанцы с гордостью проходят военную службу в составе ВСУ с целью оказания вооруженного отпора агрессору", - говорится в документе.

Также напоминается, что уже несколько граждан Украины этнических азербайджанцев погибли, защищая территориальную целостность и суверенитет Украины.

"На заседании правления Совета азербайджанцев Украины 17 февраля 2022 года было принято решение еще раз публично объявить о полной поддержке всей большой азербайджанской диаспорой территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ. Диаспора приветствует также и официальные позиции Азербайджана и Турции по поддержке Украины", - отмечается в заявлении.

Также азербайджанская диаспора в Украине призвала все политические силы перед угрозой нацбезопасности отказаться от критики в адрес руководства государства и объединиться.

В документе напоминается, что сегодня единую Украину поддерживают большинство стран Европы и Соединенные штаты Америки, что стало беспрецедентным явлением в истории международной дипломатии.

"Азербайджанская диаспора Украины подтверждает, что готова всеми доступными средствами поддерживать и защищать Украину, чтобы навсегда отбить у агрессора желание посягать на целостность Украины. Вместе мы одержим победу. Слава Украине!" - подытоживается в заявлении.

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