В Тегеране 18-21 октября состоятся переговоры представителей Ирана и Украины по делу выплаты компенсаций за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины".
Читайте такжеСбитие самолета МАУ в Иране: Украина готова обращаться в международные судыКак говорится в сообщении МИД Украины, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова приняла посла Исламской Республики Иран в Украине Манучехра Моради по его просьбе.
Джапарова выразила надежду на обеспечение Ираном оперативного, прозрачного и объективного расследования причин сбития самолета и соответствующего наказания виновных, выплаты компенсаций семьям погибших и государству Украина, предоставления гарантий неповторения подобных трагедий в будущем.
Моради заверил в готовности иранской стороны к скорейшему и взаимоприемлемому решению затронутых вопросов в ходе следующего раунда переговоров, запланированных на 18-21 октября в Тегеране.
Джапарова подробно проинформировала посла о многочисленных нарушениях Россией прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, милитаризации Азово-Черноморского региона и о международных усилиях Украины о прекращении оккупации полуострова.
Посол выразил понимание политической и гуманитарной ситуации в Крыму, подтвердив неизменность позиции Ирана по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Собеседники также обсудили ряд вопросов сотрудничества Украины и Ирана в сферах культуры, образования и пути повышения эффективности взаимодействия в рамках ООН и других международных организаций.
Сбивание самолета МАУ в Иране
8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию на исследование.
21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета прошло успешно.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что расшифровка "черных ящиков" подтвердила незаконное вмешательство в его полет.
30 июля у Киеве состоялись переговоры с иранской делегацией по выплате компенсаций.
31 июля Кулеба сообщил три главных результата переговоров с делегацией Ирана по компенсациям. В частности Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Также Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. В то же время нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций.
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