Посол Ирана уверяет в готовности его страны к скорейшему и взаимоприемлемому решению вопросов.

В Тегеране 18-21 октября состоятся переговоры представителей Ирана и Украины по делу выплаты компенсаций за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины".

Читайте такжеСбитие самолета МАУ в Иране: Украина готова обращаться в международные судыКак говорится в сообщении МИД Украины, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова приняла посла Исламской Республики Иран в Украине Манучехра Моради по его просьбе.

Джапарова выразила надежду на обеспечение Ираном оперативного, прозрачного и объективного расследования причин сбития самолета и соответствующего наказания виновных, выплаты компенсаций семьям погибших и государству Украина, предоставления гарантий неповторения подобных трагедий в будущем.

Моради заверил в готовности иранской стороны к скорейшему и взаимоприемлемому решению затронутых вопросов в ходе следующего раунда переговоров, запланированных на 18-21 октября в Тегеране.

Джапарова подробно проинформировала посла о многочисленных нарушениях Россией прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, милитаризации Азово-Черноморского региона и о международных усилиях Украины о прекращении оккупации полуострова.

Посол выразил понимание политической и гуманитарной ситуации в Крыму, подтвердив неизменность позиции Ирана по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники также обсудили ряд вопросов сотрудничества Украины и Ирана в сферах культуры, образования и пути повышения эффективности взаимодействия в рамках ООН и других международных организаций.

Сбивание самолета МАУ в Иране

8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию ​​на исследование.

21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета прошло успешно.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что расшифровка "черных ящиков" подтвердила незаконное вмешательство в его полет.

30 июля у Киеве состоялись переговоры с иранской делегацией по выплате компенсаций.

31 июля Кулеба сообщил три главных результата переговоров с делегацией Ирана по компенсациям. В частности Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Также Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. В то же время нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций.

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Автор: Виталий Саенко