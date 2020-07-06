Украина допускает обращение в ООН по делу о сбитии самолета МАУ в Иране

Перед обращением в Международный суд ООН стороны должны исчерпать переговорные возможности урегулирования вопросов.

В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что по делу о сбитии иранскими военными самолета Международных авиалиний Украины рейса PS752 придется обращаться в Международный суд ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«С самого первого дня мы понимаем, что рано или поздно нам придется пойти в суд ООН», - заявил он.

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Енин подчеркнул, что Украине нужно будет привлечь серьезную юридическую команду. «И заставить иранскую сторону согласиться на досудебное урегулирование можно только сформировав соответствующую доказательную базу. Чем сильнее база - тем быстрее шансы больше договориться», - подчеркнул он.

В то же время, если окончательно будет решено обращаться в Международный суд ООН, то Украина будет обращаться в суд на основе положений Чикагской конвенции, которыми предусмотрена юрисдикция этого Международного суда.

Также обращению в суд должны предшествовать переговоры с Ираном. «Если будут исчерпаны переговорные возможности с Ираном, мы должны идти в Совет ИКАО», - сказал Енин.

При этом, от Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) необходимо получить заключение, чтобы потом на основе Чикагской конвенции обратиться в суд ООН. В заключении должна идти речь о том, что Украина и Иран исчерпали все возможности с целью урегулирования вопросов.

Также Енин отметил, что Ирану были направлены по меньшей мере четыре ноты с предложением как можно раньше начать переговоры. «Вместе с тем никакого формального ответа мы не получили и об их желании говорить мы слышим преимущественно из каких-то интервью», - сказал он.

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Кроме того, Енин отметил, что были проанализированы все примерно 15 аналогичных катастроф, которые случались за последние 50 лет, и поэтому, если говорить о временных рамках, то имеющийся опыт показывает, что быстрее в досудебном порядке можно урегулировать вопрос за два года. Однако, если обратиться в Международный суд ООН, то на рассмотрение дела понадобится гораздо больше лет. «Безусловно, это забег на долго», - сказал он.

При этом, присутствующие на брифинге другие представители МИД отметили, что стадия рассмотрения в суде ООН может длиться до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе, 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

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14 февраля министр иностранных дел Ирана Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данных без участия заинтересованных сторон.

6 апреля появилась информация, что представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи отметил, что иранские военные «правильно» поступили, сбив украинский самолет. По его словам, никаких арестов в связи с инцидентом не было.

27 апреля глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и глава МИД Ирана Зариф провели телефонный разговор, во время которой Зариф заявил, что слова Норузи не соответствуют действительности и противоречат официальной позиции Ирана. Министр также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования сбития украинского лайнера.

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