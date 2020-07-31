Авиакатастрофа самолета МАУ: Кулеба сообщил результаты переговоров с Ираном о компенсациях родным погибших

В частности, среди прочего, Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил три главных результата переговоров с делегацией Ирана по компенсациям в деле сбитого самолета компании «Международные авиалинии Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, Кулеба озвучил их во время онлайн-брифинга.

"Вчера поздно ночью переговоры завершились. Переговоры продолжались 11 часов. В целом они прошли в конструктивном движении. Мы отмечаем ту настроенность на решение проблемы, с которой прибывает иранская делегация. Есть согласие и понимание того, что нужно максимально прозрачное и беспристрастное техническое расследование со стороны Ирана. Делегации вчера прошлись по всему спектру вопросов и обсудили все максимально в деталях", - сказал министр.

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По его словам, можно определить три основных результата вчерашних переговоров с делегацией Ирана.

"Результат номер один: Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Процесс начат. К сожалению, только сейчас спустя много месяцев после того, как произошла трагедия", - отметил Кулеба.

"Второе: Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации, участником которых он является. Это означает, что мы можем строить соответствующую работу конструктивно, и я надеюсь, что иранская сторона будет придерживаться этой позиции в течение всех раундов переговоров", - сообщил он.

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В-третьих, с Ираном было договорено, как структурировать дальнейший процесс переговоров.

"Он будет проходить на нескольких уровнях. Говорить будут следователи, технические эксперты, говорить будут юристы для того, чтобы определить максимально все обстоятельства и все юридические и технические нюансы этой ситуации, и на основе этой информации можно будет подсчитывать сумму ущерба", - отметил Кулеба.

Министр отметил, что в настоящее время нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций.

"Для этого еще не наступил необходимый момент. Сумма не берется с неба, не берется из головы, - она является результатом учета всех факторов", - подытожил глава МИД.

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

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Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию на исследование.

Украинские эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф находились во Франции во время считывания данных с «черных ящиков» самолета МАУ.

21 июля глава МИД сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета МАУ прошло успешно.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что расшифровка «черных ящиков» со сбитого самолета МАУ подтвердила незаконное вмешательство в его полет.

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