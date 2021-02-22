Украина направляла в Иран запросы о международно-правовой помощи, однако ответы приходили со значительными задержками, либо не содержали фактической информации.

Иранская сторона отказывается называть Украине имена причастных к сбитию украинского авиалайнера под Тегераном 8 января 2020 года.

Читайте такжеРоссия проведет учения воздушно-десантных войск в оккупированном КрымуОб этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Украина направляла в Иран запросы о международно-правовой помощи, однако ответы приходили со значительными задержками, либо не содержали фактической информации.

"Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над теми событиями по крайней мере для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения", - заявил он.

Енин подчеркнул, что Иран не называет имена виновных в катастрофе.

"Более того, нам до сих пор отказываются назвать имена тех лиц, которые находятся под подозрением, или в отношении которых в ближайшее время будет направлено обвинительное заключение в суд. Ссылка идет на военную тайну. Безусловно, закрытый характер судебного процесса, а также промедление в сотрудничестве с правоохранительными органами Украины не способствует усилению доверия к расследованию, которое проводит Иран", - рассказал заместитель главы МИД.

Крушение самолета МАУ в Иране

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухані признал, что украинский лайнер был сбит иранскими военными "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

30 декабря иранские СМИ информировали, что правительство Ирана поручило выплатить семьям жертв крушения самолета МАУ компенсации по 150 тыс. долларов США или эквивалент в евро.

В сообщении утверждается, что Иран провел несколько заседаний со странами, граждане которых погибли в результате катастрофы, и в результате стороны договорились о компенсации семьям жертв.

В свою очередь, в МИД Украины отметили, что размер компенсаций родственникам жертв катастрофы надо сначала определить путем переговоров.

7 января 2021 года Рухани заявил, что все ответственные за сбивание самолета предстанут перед судом.

Военная прокуратура Ирана завершила расследование по делу о сбитии украинского авиалайнера под Тегераном 8 января 2020 года.

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Автор: УНИАН