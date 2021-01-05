В Кабмине приняли кадровое решение по МКИП / фото УНИАН

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра культуры и информационной политики Артема Лезина.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства культуры и информационной политики.

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«5 января Кабинет министров принял распоряжение о назначении Лезина Артема Сергеевича заместителем министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации», - говорится в сообщении.

Лезин окончил КПИ, получив степень магистра компьютерных наук и систем. Имеет 11-летний опыт управления digital-проектами и внедрения цифровых инноваций в корпоративной сфере.

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Автор: Юлия Янкевич