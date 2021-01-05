Кабмин назначил замглавы МКИП: будет отвечать за "диджитализацию"

Сегодня правительство приняло распоряжение о назначении Лезина заместителем министра культуры и информационной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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