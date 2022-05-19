Компромиссов путем сдачи украинской территории не будет, заверил он.

Компромисса с Россией и оккупации ею части Украины для "умиротворения" не будет - оккупанты должны полностью уйти из нашей страны.

Об этом заявил в эфире 24 канала советник главы ОП Алексей Арестович, добавив, что речи о каком-либо примирении с врагом сейчас идти не должно.

"Единственный вариант примирения - это российская капитуляция, вывод войск и разговоры о компенсациях. Это принципиальная позиция руководства государства", - заявил Арестович.

Он подчеркнул, что это условия не только президента и руководства страны, но и дипломатов, а также международных партнеров Украины - США и Великобритании.

"У мечтателей в Европе есть время, чтобы представить, как все неоднозначно, но ничего из этого не будет, кроме военного поражения России и выброса из Украины всех вражеских солдат", - добавил Арестович.

По мнению советника главы ОП, некоторые страны хотят повторить Минские соглашения, в том числе призывая прекратить огонь любой ценой.

"Никакого варианта, где мы позволяем россиянам остаться здесь, не будет. Отдельные страны могут попытаться договариваться, но видим, какие разносторонние процессы идут в Европе. Они порой будут колебаться, потому что это европейская школа политики", - рассказал Арестович, добавив, что между РФ, Францией и Германией может вестись определенная игра на трехстороннем уровне. Такое поведение он называет странной позицией.

Ранее Арестович заявил, что война с Россией вряд ли закончится до осени.