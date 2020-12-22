С октября в парламенте установлен лимит на количество представителей СМИ, которых допускают в пресс-центр.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверяет, что скучает по журналистам в сессионном зале и кулуарах Верховной Рады.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Говоря о работе парламента в этом году и пандемии, Арахамия отметил: "первое, по чему мы скучаем, - это за журналистами в зале и кулуарах. Потому что, когда мы видим вас на улице, я не хочу, например, заходить в зал, потому что чувствую, что это несправедливо".

Ограничения для журналистов в ВР

12 марта в связи с пандемией допуск журналистов в здание Верховной Рады был запрещен.

28 мая председатель ВР Дмитрий Разумков своим распоряжением установил, что кулуары Верховной Рады остаются закрытыми для журналистов и в ложу прессы будут допускать не более 30 телеоператоров/фотокорреспондентов.

5 октября в Верховной Раде установили лимит на количество представителей СМИ, которых допускают в пресс-центр: до 120 человек - в пресс-центре на третьем этаже; до 30 человек - в ложе прессы балкона зала заседаний Верховной Рады.

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Автор: Татьяна Поляковская