В отношении экс-президента действует мера пресечения в виде личного обязательства до 19 марта.

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей, рассмотрев апелляционные жалобы стороны обвинения и стороны защиты, оставила в силе решение суда первой инстанции относительно меры пресечения Порошенко.

В частности, в постановлении сказано: "Определение Печерского районного суда в виде личного обязательства с возложением процессуальных обязанностей, в пределах срока досудебного расследования, а именно до 19 марта 2022 года, оставить в силе".

"Это не поражение и не победа", – прокомментировал решение суда Порошенко.

Справка УНИАН. ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности с представителями высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил взять экс-президента под стражу с альтернативой около 1 млрд грн залога.

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