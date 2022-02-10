По словам генпрокурора Венедиктовой, это происходило в рамках контрразведывательного дела.

Правоохранительные органы начали документировать деятельность народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в так называемом "угольном" деле еще в 2016 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире программы "Право на владу".

"Это все начиналось с господина Медведчука, и это было дело 2016 года. Пожалуй, ни господин Порошенко, когда тогда он был президентом, ни глава СБУ тех времен даже не понимали и не знали, видимо, что очень тщательно фиксируются все контакты, пути господина Медведчука. Это история, которая процессуально должным образом проводилась с 2016 года", - сказала она.

По ее словам, это все происходило в рамках контрразведывательного дела.

"И потом эти материалы уже стали материалами, должным образом легализованными в рамках уголовного производства", - добавила Венедиктова.

"Угольное" дело Порошенко-Медведчука: детали

ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности с представителями высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил взять экс-президента под стражу с альтернативой около 1 млрд грн залога. Адвокаты и прокуроры обжаловали соответствующее решение суда.