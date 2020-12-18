Как отмечается на сайте президента, соответствующий указ № 577/2020 подписан 18 декабря.

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Старуха председателем Запорожской областной государственной администрации.

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Как отмечается на сайте главы государства, соответствующий указ № 577/2020 подписан 18 декабря.

«Назначить Старуха Александра Васильевича председателем Запорожской областной государственной администрации», - говорится в документе.

Александр Старух: что о нем известно

Александр Старух родился в 1973 году. В 1995-м окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях. Награжден орденом "За заслуги" III степени. 25 сентября 2008 – 18 марта 2010 уже занимал должность председателя Запорожской ОГА.

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Автор: Константин Гончаров