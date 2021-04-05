Чиновник поступил на курсы по коммуникации и лидерства.

Губернатор Черкасской области Александр Скичко стал студентом известного американского вуза – Гарвардского университета.

Читайте такжеЧеркасскую ОГА возглавит ведущий киевского "Евровидения"Об этом в своем Instagram сообщила его супруга Елизавета Юрушева.

«Мой муж теперь учится в Гарварде. Пишу это, и у меня мурашки по телу!» – отметила она.

«Сколько я его знаю, он всегда движется вперед. Если что-то не знает – он выучит, если что-то не получается – он не опускает руки, а старается до тех пор, пока не получится. И сейчас Саша поступил на курсы по коммуникации и leadership в Hardvard, и теперь, если он не на работе, то за компьютером – учится и делает домашку! Он даже задумывается поехать туда, когда будет возможность, чтобы поучиться там на стационаре», – добавила Юрушева

Девушка добавила, что восхищается свои мужем:

«Горжусь тобой, мой супергерой! Ты мужчина с большой буквы! Быть твоей женой – это мой подарок судьбы!».

Александр Скичко: что о нем известно

До назначения на должность в Черкасскую ОГА Скичко был народным депутатом от «Слуги народа».

До избрания в парламент работал на телевидении, был ведущим ряда телепрограмм.

В 2017 году, когда в Киеве проходил песенный конкурс «Евровидение», был одним из его ведущих.

В Верховной Раде возглавлял подкомитет по вопросам железнодорожного транспорта Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры

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Автор: Катерина Шварц