Процесс аккредитации будет проходить ближайшие 2-3 недели.

Фракция «Слуга народа» вводит собственную систему аккредитации журналистов на свои мероприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко во время брифинга.

«Мы переходим на системную деятельность, у нас будет создан медиа-центр, медиа-пространство определенное... Мы запускаем процесс аккредитации, он будет проходить в ближайшие 2-3 недели. Мы завтра официально сообщим изданиям всем по каналам коммуникации, что будет входить в аккредитационной заявку, какие будут результаты аккредитации для каждого СМИ, сколько мы будем давать удостоверений или доступов», - рассказал он

По словам Корниенко, эта аккредитация направлена на «улучшение нашего взаимодействия».

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«Сделать её проще для вас и прозрачнее... Аккредитация позволит нам сразу планировать работу наших импровизированных медиа-центров. Мы всегда будем знать, что у нас 40-50 журналистов с выданными удостоверениями и, соответственно, мы должны рассчитывать на такое количество посадочных мест в зале», - сказал депутат.

Он отметил, что те, кто занимается журналистикой, а не «партийной пропагандой», всегда желаемые гости на мероприятиях «СН».

«Мы сможем для себя понимать, к нам пришла пресса или активисты различных партий, или представители подсанкционных каналов, что также бывало. Мы будем эту деятельность делать прозрачной. Точно те, кто занимается журналистикой, те, кто не занимается партийной пропагандой, они для нас всегда желаемые гости на наших любых мероприятиях», - пояснил Корниенко.

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Автор: Татьяна Поляковская