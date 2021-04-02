По словам секретаря СНБО, поддержка со стороны стратегических партнеров Украины является крайне важной для противодействия российской гибридной угрозе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина разрабатывает различные сценарии реагирования на попытки дестабилизации со стороны РФ в регионе.

Об этом он сказал во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества безопасности.

Собеседники также обменялись мнениями в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь и подготовки к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021".

По словам Данилова, аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий.

"Россия, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе", - отметил он, добавив, что поддержка со стороны стратегических партнеров Украины является крайне важной для противодействия российской гибридной угрозе.

Секретарь СНБО Украины выразил благодарность канадской стороне за всестороннюю помощь нашей стране. "Канада - это наш надежный друг и партнер", - сказал он.

В свою очередь, посол заявила о неизменности поддержки со стороны Канады Украины на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями.

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Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

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Автор: Константин Гончаров