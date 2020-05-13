Антикоррупционный суд не продлил меру пресечения скандальному застройщику Микитасю

Полное судебное решение обещают огласить 15 мая.

Высший антикоррупционный суд отказал в продлении меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, который подозревается в организации завладения недвижимым имуществом Национальной гвардии на сумму более 80 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"Во вторник, 12 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего президента государственной корпорации. Напомним, срок их действия истек еще в апреле", - говорится в сообщении.

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Полное судебное решение обещают огласить 15 мая в 15:20.

Как сообщал УНИАН, ранее в НАБУ и САП заявили о завершении расследования по этому делу.

8 мая САП подала в Высший антикоррупционного суд ходатайство об изменении меры пресечения Микитасю с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн.

В САП тогда сообщили, что 29 апреля Апелляционная палата ВАКС отменила решение следственного судьи, которым с Микитася в доход государства взыскано 80 млн гривень.

Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу защитников и определил, что взысканию подлежит только 30 млн грн залога.

Кроме того, Апелляционная палата ВАКС определила для подозреваемого новый залог - 100 млн гривень.

Справка УНИАН. Правоохранители с декабря 2017 года осуществляют расследование операций с недвижимостью Нацгвардии.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой дом. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир в элитном Печерском районе в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры на Печерске.

15 мая 2019 года детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании-застройщика "Укрбуд" Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,8 млн грн. После внесения средств он вышел из СИЗО. Майбороде была избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога в 1,5 млн грн.

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В июле было сообщено о подозрении исполнительному директору компании-застройщика.

В октябре было сообщено о подозрении экс-президенту корпорации "Укрбуд", бывшему народному депутату от группы "Воля народа" Микитасю в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

21 января 2020 года в НАБУ сообщили, что в деле появился шестой подозреваемый - бывший заместитель директора "Укрбуда" Вячеслав Мармыш. ВАКС постановил арестовать его до 14 февраля с альтернативой внесения 6 млн грн залога, 6 февраля размер залога был увеличен до 40 млн грн.