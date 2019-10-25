За скандального экс-депутата и застройщика Микитася внесли 80 миллионов гривень залога
За бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в организации сделки с недвижимостью Национальной гвардии, внесен залог в размере 80 млн гривен.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил адвокат подозреваемого Павел Козлов.
«Залог вчера был внесен, сегодня утром поданы документы. Родственники ждут, когда он выйдет из СИЗО», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии потеряло активы на 81,64 млн грн.
15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.
Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,8 млн грн. После внесения средств он вышел из СИЗО.
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Майбороде избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога в размере 1,5 млн грн.
18 июля было сообщено о подозрении четвертому участнику схемы по завладению имуществом Нацгвардии, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.
3 октября стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату от группы «Воля народа» Микитасю в организации сделки с недвижимостью Нацгвардии.
4 октября Высший антикорсуд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в размере 5,5 млн грн, 8 октября он был внесен.
22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога для бывшего народного депутата Микитася, подозреваемого в организации сделки с недвижимостью Национальной гвардии, с 5,5 до 80 млн грн.