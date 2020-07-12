Зеленский показал свои путешествия по Украине (видео)

Зеленский опубликовал кадры с Луганщины, Волыни и Буковины.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с поездок по Украине, которые он совершил в 2020 году.

Видео он обнародовал на своем Facebook.

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«2020-й не перестает нас испытывать. Запад - наводнениями, восток - пламенем. Но и там, и там украинцы не опускают рук. Продолжим упорно работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше», - написал Зеленский.

Зеленский опубликовал кадры с Луганщины, Волыни и Буковины.

Как сообщал УНИАН, 9 июля 2020 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Волынскую область. Во время рабочего визита он посетил 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации, которая сейчас расположена в Луцке. Там перед визитом главы государства военным якобы приказали выгребать воду из луж, образовавшихся вследствие отсутствия ремонта дороги. СМИ утверждает, что военные выгребали воду из луж пластиковыми бутылками и самодельными вениками.

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