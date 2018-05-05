Отмучились: чем запомнилась работа Рады седьмого созыва

Последние сессии Верховной Рады седьмого созыва, без преувеличения, можно назвать экстремальными. Во всяком случае, с точки зрения происходящего вне стен здания на Грушевского. Что же касается парламентского болотца под куполом, депутаты столько раз демонстрировали нежелание работать, что, от заседания к заседанию, лишь убеждали украинцев в мысли: этот созыв себя изжил.

«Драконовские законы» 16 января

Самой большой гадостью, которую успели сделать депутаты нынешнего состава парламента, без сомнения, можно назвать диктаторские законы 16 января. Десять документов, которые, в частности, предусматривали введение уголовной ответственности за клевету, усиление ответственности за «экстремизм» и заочном судебном производстве, были приняты в обход всех регламентных процедур Верховной Рады, простым поднятием рук народных избранников, и спровоцировали новый виток противостояния на Майдане, повлекший за собой появление Небесной сотни.

Примечательно, что больше ста депутатов, которые голосовали за диктаторские законы, теперь баллотируются в Раду снова. В том числе, потому, что депутатство позволит им избежать люстрации (выборные должности не подпадают под действие Закона «Об очищении власти»). В частности, больше всего таких кандидатов в списке «Оппозиционного блока» (15), у КПУ (13) и в «Сильной Украине» (11). Большинство же из тех, кто поддержал законы 16 января, пытаются обзавестись депутатскими мандатами в мажоритарных округах. В основном, они окучивают Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую и Запорожскую области.

Причем, дабы обелить свое реноме, многие из них написали заявления на имя спикера Верховной Рады Александра Турчинова с просьбой считать результатом своего голосования - «не голосовал». И, если часть из них – экс-регионалы Владимир Пехов, Александр Един, Валентин Нечипоренко – ощутив «ветер перемен», написали свои заявления еще в конце января – начале марта, то некоторые – Сергей Лабазюк и Виктор Тимошенко – «терпели» до августа, когда стало совершенно понятно, что дни парламента седьмого созыва сочтены.

Впрочем, эти телодвижения кандидатов теперь выглядят нелепо еще и потому, что голосование за отмену диктаторских законов состоялось еще 28 января. Более того, воспоминания о том, как принимались эти законы, кто и как за них голосовал, а после – как объяснял избирателям такое свое решение, еще свежи в памяти украинцев.

Открытые списки и неприкосновенность

К слову, в минус нынешнему созыву Верховной Рады следует записать и неспособность лишить своих «коллег», выступавших и выступающих за аннексию Крыма Россией и за создание на Востоке Украины нелегитимных ЛНР и ДНР, депутатских мандатов. В частности, до сих пор депутатами украинского парламента остаются крымские мажоритарщики Виталина Дзоз, Валентина Лютикова, Сергей Брайко, Григорий Груба и Олег Параскив. Хотя бывшие регионалы давно освоились в Симферополе «на подпевке» у нелегитимных руководителей Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова, все они пока еще имеют право на получение социальных гарантий как депутаты Верховной Рады. К слову, украинскими депутатскими льготами на российских телеэфирах могут бравировать такие «руководители Новороссии» как Олег Царев и Николай Левченко – на сайте Верховной Рады они до сих пор в списках легитимных парламентариев.

Еще одним существенным провалом Рады седьмого созыва стала неспособность изменить избирательное законодательство и открыть партийные списки. Договаривались об этом, начиная с середины июля. На публику, с экранов телевизоров, руководители всех депутатских фракций рвали на себе рубахи за такие новации. Но, в результате, соответствующие изменения в избирательное законодательство так и не были внесены.

Кроме этого, если говорить о досрочных выборах парламента, депутаты, в последний день работы сессии, 20 октября, так и не дали возможности поучаствовать в голосовании бойцам АТО. Демарш части «Батькивщины» в этом вопросе, а также последующие объяснения такого шага боязнью фальсификаций и применения админресурса, выглядели, откровенно говоря, мерзко. В частности, народный депутат от «Батькивщины» Андрей Павловский заявил журналистам, что «даже действующий плохой закон позволяет проголосовать и военным, и переселенцам». Мол, все желающие просто (!) должны прийти в соответствующую окружную комиссию или отделение Госреестра избирателей и подать соответствующие заявления.

Конституция и борьба с коррупцией

Что касается позитивных моментов работы Верховной Рады седьмого созыва, то глобальными достижениями парламентариев можно считать переход к парламентско-президентской форме правления, включая возвращение к Конституции 2004 года, что позволило распределить власть между Радой и Кабмином в отсутствие президента после побега Виктора Януковича в Россию, а также ратификацию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Впрочем, гораздо более важными являются «локальные» законы. В частности, речь идет о пакете антикоррупционных документов, предусматривающих создание Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной комиссии и усилении контроля за легализацией доходов, полученных преступным путем. Кроме этого, стоит отметить законопроекты, открывающие реестр недвижимого имущества и предусматривающие раскрытие окончательных бенефициаров, закон «О прокуратуре», лишающий ведомство функции «общего надзора» и закон «Об очищении власти» (люстрации). Наконец, важным законом, принятым «под занавес», является закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, определяющий статус переселенцев.

К сожалению, на сегодняшний день принятие всех этих документов Радой можно считать только условно позитивным, так как вся соль новаций в том, как они будут применяться на практике. К примеру, дабы получить эффект от действия закона «О прокуратуре», необходимо принять еще и закон о судоустройстве и статусе судей. Дело в том, что после вступления первого документа в силу (14 марта 2015 года), в компетенции прокуратуры останется лишь уголовной производство и представления обвинения в судах. То есть, граждане и организации, чьи права нарушаются, будут отстаивать справедливость непосредственно в суде. А без полностью независимой Фемиды, оставив все как сегодня, делать это будет, согласитесь, сложновато.

Кроме этого, к плюсам работы Верховной Рады седьмого созыва можно отнести отмену депутатских льгот. В частности, нынешние парламентарии и депутаты следующего созыва, наконец-то, могут забыть о выплатах материальной помощи (двойная месячная зарплата) на оздоровление; выплате материальной помощи в размере 50% от зарплаты (с учетом всех доплат и надбавок) по выходу на пенсию, бесплатном проезде всеми видами транспорта по всей Украине (да, была и такая льгота) после выхода на пенсию; получении служебного жилья и т.д. Одна из самых приятных новаций в этом законе, пожалуй, - отмена норм, согласно которым, в случае досрочного прекращения полномочий Верховной Рады, народный депутат имел право на получение единовременного денежного пособия в трехкратном размере его месячной заработной платы на день прекращения депутатских полномочий.

Еще одним «приятным» бонусом для нынешних охотников за депутатскими мандатами стал закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательных прав граждан». Документ, в частности, ужесточает ответственность за подкуп избирателей (лишение свободы на срок до трех лет). Учитывая, что, по данным МВД, с начала избирательного процесса открыто уже 141 уголовное производство по факту подкупа избирателей, многие кандидаты в депутаты могут и не получить заветную неприкосновенность.

Спорные вопросы

Как и во всех других созывах Верховной Рады, в седьмом не обошлось без спорных вопросов, которые провоцировали противостояние не только в стенах парламента, но и на улице. Одним из таких стал языковой закон Кивалова-Колесниченко, принятый 3 июля 2012 года и отмененный 23 февраля 2014 года. Впрочем, и.о. президента Александр Турчинов изменения не подписал и вопрос «завис» до октября. Конституционный суд только сейчас открыл производство по делу о соответствии закона Кивалова-Колесниченко Основному закону.

Еще одним скандальным документом, не раз вызывавшем споры в украинском обществе, является законопроект о статусе воинов ОУН-УПА. На заседании 20 октября парламентарии не смогли включить его в повестку дня Верховной Рады даже с седьмой попытки. В прошлый раз, 14 октября, когда этот вопрос стоял к включению в повестку дня и пять раз был провален, столкновения под зданием Рады закончились арестом нескольких десятков человек, выступающих за принятие этого закона. «Сейчас мне докладывают, что там начали какие-то шины поджигать, - заявил спикер Александр Турчинов. - Я обращаюсь к гражданам, которые это делают. Вы своими действиями не поможете принять закон. Вы сейчас только приведете к тому, что часть депутатов покинет зал, и вообще некому будет голосовать». Так оно, собственно, и произошло.

В результате, те, кто громче всех отстаивал принятие вышеупомянутого законопроекта – ВО «Свобода» - больше всех отрицали свою причастность к столкновениям под Радой.

…В парламентско-президентской республике, коей является сегодня Украина, существование такого парламента-инвалида не допустимо. Именно поэтому избирателям следует воспользоваться шансом и изменить его состав 26 октября. Пусть, хотя бы, на треть.

Автор: Татьяна Урбанская